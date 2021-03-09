В Перми задержали 47 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Перми.

В праздничные дни в Перми прошли рейды «Опасныи водитель». Сотрудники ГИБДД задержали 47 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Причем, двое из них находились в состоянии наркотического опьянения.

- 11 нетрезвых водителей на момент задержания оказались уже лишенными права управления транспортным средством за аналогичное нарушение,- рассказали в ГИБДД по городу Перми.

225 водителей заплатят штрафы за то, что не пропустили пешеходов, переходящих дорогу. Впрочем, нарушали правила дорожного движения и сами пешеходы. На 216 человек инспекторы Госавтоинспекции составили протоколы.