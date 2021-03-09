«Дадут до 15 тысяч рублей». Пермякам оплатят замену старых газовых плит

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 15 тысяч рублей компенсации выплатят жителям Пермского края на ремонт и замену газовых плит и водонагревательных колонок, находящихся в аварийном состоянии. Но получат эти деньги не все, а только льготные категории: одиноко проживающие пенсионеры, люди с инвалидностью, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, находящиеся на надомном обслуживании и семьи в социально-опасном положении.

Сейчас, по данным газовиков, нуждаются в замене порядка 13 тысяч газовых плит и водонагревателей.

Обратиться за помощью могут жители многоквартирных домов, у которых есть предписание-дефектовка от газовой службы о необходимости замены плиты или колонок. Материальную помощь можно получить в соцзащите по месту жительства.