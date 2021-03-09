В Пермском каре три недели ищут пропавшего мужчину

Пропал Вотинов Анатолий.

Три недели назад пропал житель поселка Менделеево Карагайского района. 53-летний Анатолий Вотинов из ушел из дома 15 февраля и не вернулся. Поисковый отряд «Регион 59» распространил информацию о его поисках.

Приметы мужчины: рост 165-175 см, среднего телосложения, глаза зеленые, короткие волосы.

Особые приметы: нет фаланги среднего пальца на левой руке. Неизвестно, как мужчина был одет. При себе у него была сумка с документами.

Если у вас есть информация о Анатолии Вотинове сообщите по телефонам: 102 или 112, волонтеры – 8958 244 12 84.

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