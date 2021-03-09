«Выстрелили в ногу при задержании». В Перми мужчина угрожал полицейским ножом

Следователи проводят проверку и возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Фото: Василий Вахрин

В Краснокамске празднование 8 марта в одном из кафе закончилось вызовом полиции и выстрелом. По информации Следственного комитета по Пермскому краю, нетрезвый мужчина не реагировал на требования сотрудников полиции и угрожал им ножом. Чтобы никто из посетителей не пострадал, один из сотрудников полиции выстрелил мужчине в ногу. 35-летнего мужчину отвезли в больницу.

Следователи проводят проверку и возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Решается вопрос об избрании в меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.

- Кроме того, следователем следственного отдела проводится проверка законности применения огнестрельного оружия сотрудником полиции, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.