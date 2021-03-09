Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Пермском крае мужчина попал под поезд

ЧП произошло в поселки Новые Ляды
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

Фото: архив "КП"

8 марта в поселке Новые Ляды в 21.30 под электропоезд попал 55-летний мужчина.

Он переходил железнодорожные пути перед электричкой, направлением Чусовой-Пермь. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Мужчина погиб на месте, до прибытия медиков.

- По данному факту проводится процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

ЧП