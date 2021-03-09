В Пермском крае мужчина попал под поезд

Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Фото: архив "КП"

8 марта в поселке Новые Ляды в 21.30 под электропоезд попал 55-летний мужчина.

Он переходил железнодорожные пути перед электричкой, направлением Чусовой-Пермь. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Мужчина погиб на месте, до прибытия медиков.

- По данному факту проводится процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.