В Минсвязи сообщили, когда проведут сотовую связь в селе Алтынное Пермского края

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В селе Алтынное в Пермском крае местная жительница, чтобы выйти в интернет или позвонить с сотового, подняла на гору несколько сотен килограммов шифера и соорудила телефонную будку.

По словам самой женщины, в домах села сотовая связь не ловит. Для того чтобы связаться с внешним миром, приходится подниматься на гору Майскую, высота которой составляет порядка 500 метров. А глава Октябрьского района сообщил, что связь в селе проведут к 2026 году. Однако в Министерство информационного развития и связи Пермского края опровергли эту информацию.

«Село Алтынное Октябрьского округа планируется обеспечить сотовой связью до конца 2022 года в рамках региональной программы «Развитие информационного общества». «Информация, озвученная главой Октябрьского округа в телевизионном сюжете ОТР про подключение села в 2026 году, не подтверждается плановыми документами обеспечения сотовой связью малых населенных пунктов», - подчеркнули в Министерстве информационного развития и связи Пермского края.