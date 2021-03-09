Жители Пермского края в 2020 году купили на 70% участков больше, чем в предыдущем

За 2020 год на 70% вырос спрос на земельные участки под жилищное строительство. Фото: архив "КП"

Любопытные цифры приводит управление Росреестра по Пермскому краю. За 2020 год на 70% вырос спрос на земельные участки под жилищное строительство.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году в регионе было совершено 1829 сделок купли-продажи земельных участков, 1757 участка из них купили физические лица, а 72 - юридические. На общую сумму - 734 млн и 500 млн рублей. В 2019 году было проведено 1078 сделок, что меньше прошлогодних показателей на 70%.

Специалисты Росреестра предположили, что такой скачек произошел благодаря пандемии. Первая причина - боязнь заболеть в городе, к тому же на фоне колебаний курсов валют – это была попытка сохранить сбережения. Еще одной причиной роста называется запущенная в 2020 году сельская ипотека по льготной ставке от 0,1% до 3%, которая действует почти во всех населенных пунктах с населением не более 30 тысяч человек.