В Пермском крае за сутки обнаружили 151 заболевшего коронавирусом

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 366. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Прикамье за сутки коронавирус обнаружили у 151 жителя региона. Роспотребнадзор сообщает, что из них 21 человек лечится в больнице, 130 на дому. Среди заболевших больше женщин – 88, мужчин - 63. Также коронавирус выявили за сутки у 8 детей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 48 366.

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