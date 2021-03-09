Пермский край лидирует по числу участников второго этапа конкурса «Мастера гостеприимства»

Коллаж: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Соревнование будущих и действующих специалистов турбизнеса направлено на развитие туристической привлекательности регионов России.

Организаторы Всероссийского конкурса подвели итоги дистанционного тестирования. В нем приняли участие 3 193 человека, 1 700 из которых прошли в региональные полуфиналы. Как сообщили на сайте губернатора и краевого правительства, наибольшее количество участников, прошедших во второй этап - 177 человек – это жители Пермского края. При этом во втором сезоне Прикамье вошло в ТОП-10 по количеству заявок среди регионов страны - по сравнению с прошлым годом их число увеличилось в два раза – до 330.

- Мы понимаем, что самое ценное в любой отрасли – это люди, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - То, насколько быстро мы сумеем вывести туризм на новый уровень, во многом зависит от активных, целеустремленных сотрудников сферы гостеприимства. Поэтому конкурс «Мастера гостеприимства» полезен и необходим, он дает новый опыт и отличный шанс для реализации свежих и продуктивных идей, помогает совершенствовать специалистам свои навыки.

На следующем этапе конкурса будут оцениваться индивидуальные проекты - конкурсантам предстоит загрузить свою работу в личном кабинете. Проект может быть представлен в одной или двух номинациях: это событийный туризм и ивент-индустрия, авторские туры, новые подходы к образованию, туристическая привлекательность с борта воздушного судна, «Город открытий», развитие инфраструктуры, детский, этнокультурный и этногастрономический туризм, развитие арктического и экотуризма, доступные путешествия для особенных туристов, инновации в управлении гостиничным бизнесом, развитие турмаршрутов, посвященных отечественной космонавтике.

Студенты могут предоставить проекты по направлениям: событийный и экотуризм, добровольчество, медиа продвижение, образование, IT-решения, развитие рекреационных пространств, этно-исторические маршруты, путешествия для людей с ОВЗ.

В Перми полуфинал соревнования специалистов сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеров, а также авторов проектов и представителей других креативных профессий, желающих попробовать себя в туриндустрии, пройдет с 11 по 13 мая. Победители финала конкурса «Мастера гостеприимства» получат возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», выиграть гранты на реализацию проекта, получить призы от партнеров, пройти стажировку в ведущих компаниях сферы туризма, выбрать наставника из числа лидеров отрасли и стать частью профессионального сообщества «Мастеров гостеприимства».

- С большим нетерпением ждем проведения полуфиналов второго сезона, когда мы сможем познакомиться с каждым участником, - сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян. - В рамках «Мастеров гостеприимства» конкурсанты не просто представляют свои проекты, но и получают обратную связь от экспертов, часто объединяются с другими участниками для реализации существующих проектов и генерации новых.

НАША СПРАВКА

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным и направлен на развитие туристической привлекательности регионов России, формирование сообщества экспертов в сфере гостеприимства, повышение компетенций специалистов и привлечение новых людей в отрасль. Генеральными партнерами второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Ростуризм, Росмолодежь и ОСИГ.