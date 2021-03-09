В Минздраве ответили на жалобу пермячки, которая рассказала о недоступности детской поликлиники

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми жительница микрорайона Садовый пожаловалась в редакцию «КП», что педиатрический участок, в которым она обслуживалась с детьми перенесли в другую поликлинику. До 1 апреля он располагается на улице Крупской, а после будет на улице Сакко и Ванцетти.

Добираться до него станет гораздо проблематичней. Пешком – это больше трех километров по дамбе с лестницами, на автобусе с коляской и маленьким ребенком ездить не хочется, причем придется тратить на это деньги. В Минздраве Пермского края прокомментировали ситуацию.

«По информации главврача медучреждения, переведены на Иву будут только те педиатрические участки, которые обслуживают и ведут прием пациентов из микрорайонов Ива и Грибоедовский. Также сообщаем, что заявитель может перекрепиться к другому участку для этого необходимо в администрацию медучреждения», - сообщили "КП" в ведомстве.