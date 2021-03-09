На «Азоте» стартовала профессиональная оценка рабочих

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» началась ежегодная оценка профессиональных знаний и умений рабочих. Экзамен в этом году пройдут 719 сотрудников предприятия.

Профессиональная оценка сотрудника складывается из результатов теоретического и практического этапов, а также комплексной оценки профессионально-личностных качеств. Рабочие подтверждают свои знания и умения раз в три года.

Во время практического этапа экзаменуемый выполняет задание на рабочем месте. В теоретическом этапе – решает тесты и отвечает на вопросы по билетам. Теоретическая часть охватывает круг вопросов и знаний, которыми необходимо владеть в соответствии с должностными обязанностями конкретного сотрудника и правилами допуска к отдельным видам работ. Билеты и тесты разработаны экспертами предприятия. Они составлены с учетом требований профессиональных стандартов и нормативной документации по рабочему месту.

По результатам экзаменов сотрудники получают оценку профессиональных знаний: A, B, C, D. Работники с наивысшим уровнем – «А» - в последующем, как правило, закрепляются в качестве наставников за вновь принятыми или переведенными на новые рабочие места сотрудниками. Надбавку за профессиональное мастерство получают только те, кому присвоен профессиональный уровень «профессионал» или «эксперт».

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- Люди – наш главный ресурс. «УРАЛХИМ» делает всё для того, чтобы сотрудники были профессионалами своего дела, росли и развивались внутри компании. Профоценка для азотчиков не только повод доказать свое мастерство, но и возможность обозначить руководству свой потенциал, стать участником кадрового резерва и претендовать на повышение в должности и зарплате.