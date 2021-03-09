«Завораживающее зрелище». В Пермском крае жители заметили необычное природное явление

Фото: Сергей Болденков.

Невероятной красоты природное явление запечатлели в минувшие выходные в Пермском крае местные жители, пишет сообщество «Мой город Пермь» ВКонтакте. В поселке Теплая Гора были сфотографированы световые столбы.

Для северных широт это распространенное явление. Как только температура воздуха опускается до минус 20, после заката или перед восходом, когда солнце на линии горизонта, можно наблюдать те самые световые колонны. Кроме мороза, для создания таких «столбов» должна быть высокая влажность воздуха.

- Они исходили от самой земли, зависали в воздухе, светились разными цветами, растворяясь в морозной дымке и появлялись вновь, - рассказывает автор фото Сергей Болденков. - Даже несмотря на тридцатиградусный мороз, этой игрой кристаллов на свету можно было любоваться очень долго.