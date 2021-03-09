В Пермском крае женщина с поддельными документами перевернулась на автомобиле

Во время проверки документов выяснилось, что о водительское удостоверение женщины поддельное. Фото: Василий Вахрин

В Добрянке 51-летняя женщина попала в ДТП. На своей «Лада Гранта» она врезалась в снежный вал на обочине, и ее машина перевернулась. Женщина позвонила в дежурную часть и рассказала об аварии. На место приехали сотрудники ГИБДД.

Они составили материал по факту ДТП и доставили владелицу авто в отдел полиции. Во время проверки документов они выяснили, что о водительское удостоверение женщины поддельное. Она призналась, что купила его.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного документа», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Проводится дознание.