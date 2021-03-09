В Пермском крае в огне погибли два человека

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сегодня ночью, 9 марта, около 3 часов ночи случился пожар в частном доме в поселке Кукуштан. На место приехали пожарные, дом уже был весь в огне. Спасатели приступили к тушению, войдя внутрь, они обнаружили двоих взрослых, они погибли.

- Площадь пожара составила 126 кв. метров, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - На пожаре работали 27 человек и 10 единиц техники.

Причинами возникновения будут заниматься специалисты МЧС и Следственного комитета, проводится проверка.

ВАЖНО!

Уважаемые жители Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае возникновения пожара незамедлительно сообщайте об этом по телефону «01» или «112», с сотового телефона звонить «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).