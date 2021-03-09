«Не то лиса, не то собака». В Пермском крае во двор дома пришло необычное животное

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края.

В Гайнском районе житель деревни Сёйвы заметил на участке необычное животное. Он сначала и не понял кто это и обратился к местному лесничему, а тот в свою очередь к специалисту госохотнадзора. Он то и объяснил, что во двор к мужчине пришла енотовидная собака.

- Енотовидная собака обитает в этой местности и с наступлением оттепели выходит из спячки, - говорит инспектор. - Это единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку. Собака получила такое название только потому, что очень похожа на енота.

Животное поймали, посадили в коробку, накормили, а потом выпустили в лес.