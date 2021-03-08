В Пермском крае охотники застрелили 116 волков

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сообщения о том, что волки загрызают собак, этой зимой поступают из разных уголков Пермского края. К примеру, стая из шести хищников 25 февраля загрызла собаку на полигоне, находящемся на въезде в Красновишерск. Жертвами волков стали несколько собак в Юрлинском и Юсьвинском районах. В связи с этим Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края сообщило о том, что для регулирования численности волков охотникам выданы разрешения на их добычу, сформированы бригады для отстрела хищников.

2 марта стая волков была добыта на территории Красновишерского района. 3 марта - еще четыре в Кудымкарском муниципальном округе.

В итоге с января по начало марта на территории Прикамье ликвидировано 116 волков. В лидерах по их добыче Коми-Пермяцкий округ, где охотники застрелили 23 хищника.