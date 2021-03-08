Четыре часа на быт, три - на уход за собой. На что тратят пермские женщины время в выходные дни

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Накануне праздника сотрудники Пермьстата посчитали, на что уходит время в выходные дни у прекрасного пола - по данным выборочного наблюдения Росстата.

В среднем за выходной день свободное время у типичной женщины, живущей в Пермском крае составляло 4 часа 38 минут. За последние пять лет у горожанки оно сократилось на 20 минут. а у жительницы сельской местности - на 43 минуты.

Стирка, уборка, приготовление обеда и прочие бытовые дела "съедают" из жизни женщин практически 4 часа. Около 3 часов тратится на культурные мероприятия и занятия спортом и почти 3 часа - на уход за собой.

- Современная женщина все больше время уделяет своему отдыху и любимым увлечениям, но, при этом, она тратит немало время на свою профессиональную деятельность и развитие карьеры, - отметили в Пермьстате.