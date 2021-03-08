Севиль, Колорада и Савелия: какими именами называют пермяки своих дочерей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Имя актера Савелия Крамарова знакомо, наверно, всем. А одна пермская семья решили назвать свою дочь женским вариантом этого имени – Савелия. Также в числе необычных имен, которыми называли пермяки своих новорожденных дочерей с декабря 2020 года по март 2021-го, Севиль, Николетта, Аркадия, Колорада, Зои и Анетта.

- Севиль – в переводе с турецкого означает «любимая», - объяснили в Мотовилихинском отделе ЗАГС Перми. - Николетта – румынское имя, означает «победа людей». Аркадия у славянских народов - «смелая», Зои – имя английское, означает потребность доминировать. Анетта – английское имя - «польза, изящество».

Впрочем, большинство пермяков предпочитают обычные имена. В лидерах - Мария, Анастасия, Дарья, Анна и Виктория, Елизавета, Софья, Полина, Алиса, Екатерина, Александра.