В семи школах и двух детских садах Пермского края Роспотребнадзор нашел нарушения

В общественных местах необходимо по-прежнему носить маски. Фото: Михаил ПАТЛИС

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провели проверки 135 организаций Перми, Кунгура, Чусового, Соликамска, Лысьвы, Большесосновского и Юсьвинского районов. В результате они выявили 20 объектов, где нарушался противоэпидемический режим: отсутствие дезинфекции и проветривания, графиков уборки. Также в числе нарушений - персонал работал без средств индивидуальной защиты, отсутствовал запас масок, не был организован «входной фильтр», нет устройств для обеззараживания воздуха.

Среди нарушителей противоэпидемического режима – семь школ, два детских сада, техникум, кафе, хостел и магазины.

- К нарушителям будут применены меры административного воздействия, - сообщили в ведомстве.

Всего по результатам проверок Роспотребнадзора нарушения противоэпидемического режима обнаружены более чем в 1100 организациях.