11 детей и 145 взрослых - новые данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае

Продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на 8 марта 156 новых случаев заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 118 – амбулаторно. Общее число инфицированных достигло 48251.

Среди вновь заболевших 11 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 10 человек, от 30 до 49 лет – 38 человек, 55 в возрасте 50-64 и 42 человека старше 65 лет. Почти две трети заболевших – 99 – составляют женщины.

8 марта количество выздоровевших выросло на 152 человека.

- Ранее они были госпитализированы в больницы с коронавирусной инфекцией, а также проходили лечение амбулаторно,- сообщили в пресс-службе краевого правительства.

За минувшую неделю из больниц Пермского края было выписано еще 1642 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 прикамцев составило 40 829. В больницах остаются 842 человека.