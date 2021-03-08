Дмитрий Махонин: Вы украшаете нашу жизнь

.

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем!

В Пермском крае живут активные, целеустремленные и талантливые женщины. Мы искренне восхищаемся вашим умением все успевать: добиваться высоких результатов, строить карьеру, воспитывать детей, хранить домашний очаг.

Вы украшаете нашу жизнь, наполняете ее смыслом и добротой. Своими руками создаете все, что нам особенно дорого,-семейное счастье, уют, мир и гармонию.

Спасибо вам за любовь, заботу, отзывчивость и терпение. За то, что помогаете развивать Пермский край и вдохновляете нас на новые свершения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, улыбок, внимания близких и весеннего настроения!

Губернатор Пермского края Д.Н. Махонин.