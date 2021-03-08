В Перми на набережной откроется масленичная ярмарка

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Сжигать чучело Масленицы в этом году в Перми не будут. Ограничения на проведение массовых мероприятий еще действуют. Поэтому праздник отмечать будут локально. Состоится масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около», в котором примут участие ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбль цыганской песни и танца «Ромэн», камерный оркестр «Орфей», ансамбль «Ба-Ба-Ту», ансамбль «Воскресение», певцы Мария Савостина и Владимир Печенкин, а также балалаечник Андрей Киряков.

А с 8 по 14 марта на набережной Камы пройдет масленичная ярмарка. Там уже смонтировано праздничное оформление, установлены тематические арт-объекты. На набережной можно будет купить сувениры и поесть блины. В игровой зоне возле спуска с Соборной площади действуют детские аттракционы - качели и лазалки.