Пермячки пожаловались, что не могут пешком дойти до поликлиники с детьми

Дорога в поликлинику стала испытанием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В редакцию «Комсомольской правды» обратились мамочки, которые рассказали, что теперь дорога до детской поликлиники стала для них настоящим испытанием, полосой препятствий.

Все дело в том, что на днях на дверях поликлиники № 2, что на улице Крупской, 79, появилось объявление. В нем написано, что участок № 37 с апреля будет обслуживаться в микрорайоне Ива, в новой поликлинике на улице Сакко и Ванцетти.

- Мы живем в микрорайоне Садовый и путь до нашей поликлиники с детьми мы преодолевали пешком примерно за 20 минут быстрым шагом, - рассказывает Мария. – Идти чуть больше километра. Теперь, чтобы попасть в новую поликлинику нужно идти более двух километров. А самое главное где идти? По дамбе, когда зимой там очень узко, снег лежит, а весной местами лужи стоят и машины окатывают с головы до ног. Также несколько раз по дороге будут встречаться лестницы, как подыматься с коляской? Еще вариант - на автобусе, но за него я должна заплатить, зачем нам лишние траты? Это очень неудобно, мы хотим остаться в своей поликлинике.

«КП» обратилось в Министерство здравоохранения Пермского края за комментарием, мы опубликуем его и будем следить за ситуацией.