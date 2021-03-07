Девушка нашлась, с ней все в порядке.

В Соликамске окончены поиски пропавшей 32-летней женщины. Напомним, 6 марта в социальных сетях сестра пропавшей женщины разместила пост о ее исчезновении. Она опубликовала ее фото и сообщила, что ее 32-летняя сестра ушла из дома и пропала.

- Что не будет ночевать дома, она не предупредила. Ушла без телефона. Мы всех знакомых обзвонили, ее нигде нет, мы очень переживаем, - рассказывала сестра пропавшей.

В комментариях к посту жители Соликамска оставили сообщение, что видели пропавшую в одном из микрорайонов города. А уже днем 7 марта она дала о себе знать и сообщила, что с ней все в порядке.

- Всем спасибо за помощь, очень всем благодарна за поиски, - сказала родственница девушки.

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