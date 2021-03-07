Названы территории в Пермском крае, где больше всего заболевших коронавирусом за сутки

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 159 случаев заражения коронавирусной инфекции в 26 территориях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 159 случаев заражения коронавирусной инфекции в 26 территориях. В Роспотребнадзоре назвали лидеров по числу заболевших.

Больше всего жителей с коронавирусом в Перми – 60. На втором месте – Чернушинский городской округ, там обнаружено 14 заболевших. Третье место у Краснокамского городского округа - 12 человек.

По 8 жителей заболели в Лысьвенском и Чусовском городских округах, по 7 – в Березниках, Губахе и Кунгуре. В Чайковском коронавирус у 6 человек, в Карагайском муниципальном округе – у 4.

В Пермском муниципальном районе, Осинском и Соликамском городских округах по 3 заболевших.

В Большесосновском муниципальном районе, Сивинском муниципальном округе, а также в Горнозаводском и Ильинском городских округах по 2 заболевших. По одному случаю в девяти территориях Пермского края: Кизел, Кудымкар, Кунгурский муниципальный район, Верещагинский и Октябрьский городские округа, Александровский, Бардымский, Еловский и Куединский муниципальные округа.

Напомним, с 7 марта 2021 года власти Перми снимают часть ограничений для организаций общепита. Указ об этом подписан губернатором региона 5 марта.