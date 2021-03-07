В Перми случился пожар в фитнес-клубе

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми 6 марта около 9 часов утра в фитнес-клубе по улице Инженерная, 3А, в торговом центре, произошел пожар. На место были вызваны пожарные. В это время в спортивном зале находилось три человека.

По информации источника, произошло короткое замыкание светильника, который потом загорелся. Огонь был потушен посетителями клуба до прибытия огнеборцев. К счастью, никто не пострадал.

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