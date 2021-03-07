Коронавирус в Пермском крае обнаружили у 159 человек

Общее число выявленных случаев с начала пандемии в Пермском крае достигло 48 059.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Прикамье за сутки коронавирус обнаружили у 159 человек. Большая часть заболевших проходят лечение на дому, в больницы определили только 42 пациента. Среди заболевших 8 детей.
Общее число выявленных случаев с начала пандемии в Пермском крае достигло 48 059.
С 7 марта 2021 года власти Перми снимают часть ограничений для организаций общепита. Указ об этом подписан губернатором региона 5 марта.
До 21 марта ограничения сохраняются:
На работу тех мероприятий где возможно большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях;
Остается запрет на проведение дискотек, развлекательных, досуговых, а также культурно-массовых мероприятий.
На две недели сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска.