Коронавирус в Пермском крае обнаружили у 159 человек

Общее число выявленных случаев с начала пандемии в Пермском крае достигло 48 059. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Прикамье за сутки коронавирус обнаружили у 159 человек. Большая часть заболевших проходят лечение на дому, в больницы определили только 42 пациента. Среди заболевших 8 детей.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии в Пермском крае достигло 48 059.

С 7 марта 2021 года власти Перми снимают часть ограничений для организаций общепита. Указ об этом подписан губернатором региона 5 марта.

До 21 марта ограничения сохраняются:

На работу тех мероприятий где возможно большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях;

Остается запрет на проведение дискотек, развлекательных, досуговых, а также культурно-массовых мероприятий.

На две недели сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска.