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Роспотребнадзор: Больше половины новых заболевших коронавирусом жителей Пермского края лечатся дома

С каждым днем число новых зараженных постепенно уменьшается
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: permkrai

Фото: permkrai

По данным Роспотребнадзора, почти 74% новых заболевших коронавирусом в Пермском крае проходят лечение амбулаторно на дому. По опубликованным данным исследований надзорного ведомства, за предыдущие сутки коронавирусом заболели 165 жителей Прикамья. Из них 43 человека проходят лечение в больницах, 122 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Радует, что с каждым днем число новых зараженных постепенно уменьшается, а число желающих вакцинироваться от коронавируса - растет. Как записаться на прививку и сдать антиковидную плазму, читайте в нашем материале.