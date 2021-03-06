Сбер поздравляет с Международным женским днем

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Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка, в своем видеообращении, размещенном в Instagram-аккаунте, поздравил прекрасных дам с наступающим Международным женским днем. В качестве подарка к первому весеннему празднику накануне он провел специальный прямой эфир с Полиной Гагариной.

Также сегодня в крупнейших отделениях Волго-Вятского банка в каждом регионе присутствия руководители Сбербанка поздравляли с наступающим праздником всех дам.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«8 марта ассоциируется с наступлением весны. Прекрасные женщины наполняют наш мир нежностью, красотой, заботой и состраданием. Все слова признательности, которые вы слышите в этот день – это свидетельство безграничного уважения и любви к вам. Примите самые искренние поздравления в этот чудесный день. И пусть в ваших сердцах всегда живет весна!»

Дополнительно к теплым поздравлениям, Сбербанк к 8 Марта запустил промовклад «Дополнительный процент» с повышенными ставками. Открыть вклад на особо выгодных условиях можно с 6 марта по 5 апреля 2021 года. Максимальная процентная ставка составит 4,5% годовых (при размещении средств на два или три года).

Процентная ставка по вкладу «Дополнительный процент» зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев.

Подробные условия размещения средств во вклад «Дополнительный процент» — на сайте банка.