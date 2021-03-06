Предлагают оформить соцвыплаты через соцсети: жителей Пермского края предупредили о мошенниках

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство территориальной безопасности предупреждает жителей Пермского края о мошенниках в социальных сетях.

- Мы обнаружили в социальных сетях странички мошенников, которые от имени Министерства труда РФ предлагают оформить социальные выплаты онлайн. На деле такая "помощь" всегда оборачивается попытками выманить данные банковских карт и снятием с них средств..., - предупредили в минтребезе Прикамья.

Жителям края напоминают, что социальные выплаты, пособия и субсидии никогда не оформляются в социальных сетях. Об изменении или появлении пособий и выплат, минсоцразвитя информирует на своем сайте.