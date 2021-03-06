Режим работы Сбербанка с 6 по 9 марта

- Фото: архив "КП"

6 марта (суббота) офисы банка будут работать по режиму понедельника, с сокращением работы на 3 часа.

7 марта (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму субботы.

8 марта (понедельник) — нерабочий день.

9 марта (вторник) — обычный рабочий день по режиму вторника.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Юридические лица с 6 по 8 марта в офисах банка обслуживаться не будут.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте банка.

График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

- 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);\

- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

- 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

- 8 (495) 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

-8 (800) 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);

- а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).