В Пермском крае ищут 30-летнего мужчину

Казбек Мунаев. Фото: поисковой отряд "Регион59"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили в розыск 30-летнего Казбека Мунаева.

В ночь на 5 марта Казбек уехал на такси из села Карагай Пермского края в село Афанасьево Кировской области и пропал.

Приметы

На вид 28-30 лет, рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, темные с проседью волосы, карие глаза. Был одет в темно-коричневую куртку, синие джинсы, зеленые сапоги, темную вязаную шапку.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: +7(342)241-36-40 - БРНС; 8 (34297) 3-18-42, 8 (34297) 3-18-35 -Дежурная часть ОМВД Карагай; 8-958-244-12-84 инфорг Юлия.