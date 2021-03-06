В Пермском крае за сутки выявили 165 новых заболевших коронавирусом

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Из 165 новых инфицированных 70 мужчин и 95 женщин. Среди заболевших двое детей.

- 43 человека проходят лечение в больницах, 122 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ежесуточный прирост больных составил 0,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,899. Общее число инфицированных в регионе достигло 47900.