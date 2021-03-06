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В Пермском крае возле железной дороги нашли труп молодого человека

Доставать тело пришлось спасателям
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Видимых следов насилия на теле не обнаружено

Видимых следов насилия на теле не обнаружено

В пятницу, 5 марта, в 18.58 дежурному Кунгурской службы спасения позвонили со станции скорой помощи. Спасателей попросили достать из лога возле железной дороги тело человека. Когда сотрудники службы спасения приехали на место, то в логу обнаружили труп молодого человека. При нем были документы, погибшим оказался 32-летний житель Кунгура.

- Тело извлекли с использованием альпинистского снаряжения и носилок. Видимых следов насилия не обнаружено. Труп передали сотрудникам полиции, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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