В Пермском крае возле железной дороги нашли труп молодого человека

Видимых следов насилия на теле не обнаружено

В пятницу, 5 марта, в 18.58 дежурному Кунгурской службы спасения позвонили со станции скорой помощи. Спасателей попросили достать из лога возле железной дороги тело человека. Когда сотрудники службы спасения приехали на место, то в логу обнаружили труп молодого человека. При нем были документы, погибшим оказался 32-летний житель Кунгура.

- Тело извлекли с использованием альпинистского снаряжения и носилок. Видимых следов насилия не обнаружено. Труп передали сотрудникам полиции, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.