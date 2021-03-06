«В связи с утратой доверия». В 2020 году в Прикамье уволили 10 госслужащих

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В 2020 году в Пермском крае по требованию прокуроров принято 10 решений об увольнений государственных работников в связи с утратой доверия.

Так, досрочно прекращены полномочия трех депутатов органов местного самоуправления, которые предоставляли неверные сведения о своих доходах. Уволено 4 муниципальных служащих, двое из них также предоставляли ложные сведения о доходах, двое других были вынуждены покинуть должность в связи с неурегулированием конфликта интересов.

- В связи с утратой доверия также уволены сотрудник полиции и сотрудник ГУФСИН, осуществлявшие предпринимательскую деятельность. В связи с неурегулированием конфликта интересов уволен 1 сотрудник Федеральной службы судебных приставов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.