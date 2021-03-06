В Перми на пешеходном переходе насмерть сбили 10-летнюю девочку

- Фото: Борис Меркушев

Вечером в пятницу, 5 марта, в Индустриальном районе Перми произошло смертельное ДТП. Около 20.55 в районе дома №173 по шоссе Космонавтов 42-летний водитель «ГАЗ-3302» сбил 10-летнюю девочку. По предварительной информации, ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

- От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Согласно результатам медицинского освидетельствования водитель находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД всеми участниками.

- Родителям следует регулярно напоминать детям об основах поведения на дороге, изучить с ними безопасный маршрут «Дом-школа-дом», а также обеспечить наличие световозвращающих элементов на одежде. Водители, в свою очередь, обязаны соблюдать скоростной режим, соответствующий конкретным погодным и дорожным условиям, - призывают жителей Прикамья госавтоинспекторы.

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