«Глубина 18 метров». Спасателям пришлось доставать упавшую в колодец женщину

Причина падения женщины в колодец устанавливается.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Несчастный случай произошел в деревне Фомичи Кишертского муниципального района в Пермском крае. 1 марта 62-летняя местная жительница пошла за водой и случайно упала в глубокий колодец. Увы, пенсионерка утонула.
Чтобы достать ее тело, в деревню вызвали спасателей.
- Глубина колодца была 18 метров, - сообщили на своем сайте спасатели краевой службы спасения. – По прибытии спасатели подняли тело женщины на поверхность и передали сотрудникам полиции.
По факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.