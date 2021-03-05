Из Перми стартовали прямые регулярные рейсы в Калининград и чартерные – в ОАЭ

Аэропорт Пермь. Фото: Василий Вахрин

5 марта в 7.24 утра из международного аэропорта «Пермь» вылетел первый чартерный рейс в Объединенные Арабские Эмираты. На побережье Персидского залива отправились отдыхать 186 пассажиров, загрузка рейса составила 98%.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Россия» в международный аэропорт Шарджа раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 12 марта.

- Накануне из аэропорта Перми стартовало еще одно прямое направление – в Калининград, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. - Регулярную полетную программу начала выполнять авиакомпания Nordwind Airlines.

Первым рейсом в самый западный город России отправилось 85 пассажиров. Все они получили памятные подарки. Загрузка борта составила 77%. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. До середины апреля пассажиры будут летать на современных комфортабельных лайнерах Embraer E 190. Далее рейс будет обслуживать борт Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines.