«По глазам видно - раскаялся». Адвокат подростка, подозреваемого в тройном убийстве в Пермском крае будет обжаловать меру пресечения

Адвокат обжалует меру пресечения, выбранную подростку судом. Фото: Борис Меркушев

Адвокат подростка, которого подозревают в убийстве матери, отца и сестры будет обжаловать решение суда, который накануне заключил его подзащитного под стражу. Напомним, 4 марта суд Октябрьского района решил, что совершенное им особо тяжкое преступление, не позволяет остаться ему под домашним арестом и задержал его на два месяца.

- Вчера я встретился с подростком, сходил в изолятор для несовершеннолетних, куда его увезли сегодня утром, 5 марта, мы переговорили и пришли к мнению, что будем обжаловать решение суда об аресте, - сказал адвокат подозреваемого Сергей Ладин. - Чувствуется, что он переживает, расстраивается, но вернуть уже ничего нельзя. Такого, что «я бы еще так сделал, если бы была такая возможность» - такого нет. По его глазам видно, что он все осознал и раскаялся. Расследование только началось, и какие-то выводы делать преждевременно.

Трагедия случилась 1 марта в поселке Октябрьской Пермского края. Сначала он убил мать, которая готовила ужин на кухне, а потом отца, который пришел с улицы. Хотел покончить с собой, наглотался таблеток, но не вышло. Стал ждать со школы младшую сестру, только девочка зашла в сени, такая же участь настигла и ее. Затем подросток подался в бега.

Все свои чудовищные поступки школьник объяснил тем, что у него была психологическая травма.

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