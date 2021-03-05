В пермском аэропорту четыре месяца не будут работать телетрапы

Телетрапы в пермском аэропорту перестанут работать 15 марта. Фото: Анна Маркова

В аэропорту Перми с 15 марта перестанут работать телетрапы. В Большом Савино возобновляется работа первого этапа реконструкции инфраструктуры аэропорта – перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки, - сообщает издание Business Class, со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Росавиация ранее дала разрешение на временную эксплуатацию реконструированной инфраструктуры, были запущены в работу телетрапы. Сейчас работы по реконструкции будут продолжены и использование телетрапов на это время станет невозможно. Ориентировочно, это займет 4 месяца.