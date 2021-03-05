В Пермском крае за сутки выявили 169 случаев коронавирусной инфекции

Большая часть заболевших проходит лечение на дому. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермском крае ежесуточно снижается число выявленных случаев коронавирусной инфекции. По последним данным в регионе 169 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число заболевших опасной инфекцией в регионе достигло 47 735.

По информации Роспотребнадзора, 43 человека проходят лечение в больницах, 126 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Больше всего заболевших - 63 человека в возрасте 50-64, также сообщается что ковид выявили у 6 детей.