Райффайзенбанк вводит гибридный и удаленный режимы работы для сотрудников

Фото: Райффайзенбанк

В рамках проекта изменения рабочей среды Future of Work сотрудники бэк-офисов Райффайзенбанка перейдут на гибридный формат работы. Они смогут самостоятельно выбрать, как часто они хотели бы посещать офис. Планировать режим своей работы можно будет индивидуально или по командному графику.

Кроме того, вводится полностью удаленный режим работы. Теперь попасть в команду смогут специалисты из городов, где у Райффайзенбанка нет представительств, и из других стран. Процесс отбора и оформления будет полностью дистанционным, включая подписание трудового договора и передачу оборудования.

«Автономия и самостоятельность команд Райффайзенбанка позволяет нам быстро принимать решения и отвечать на меняющиеся условия рынка, – подчеркнул Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка. – Новые режимы работы позволят сотрудникам выстраивать работу наиболее комфортным и эффективным для них образом. Это также дает нам преимущество в борьбе за таланты: теперь любой профессионал, вне зависимости от места своего проживания, сможет стать частью нашей команды».

Запуск новых режимов работы сопровождают комплексные изменения в организации офисов, ИТ-инфраструктуре и других направлениях. Рабочие места в офисах больше не закрепляются за сотрудниками, остаются только командные пространства и зоны со свободными рабочими столами. Для хранения вещей предусмотрены персональные локеры. На этажах появились общие полки с канцелярскими принадлежностями, которые можно брать не только в постоянное, но и во временное пользование – такой подход согласуется с экологической стратегией банка и позволяет сократить объем канцелярских отходов.

Внутренний документооборот переведен полностью в цифровой формат, каждому сотруднику присвоена электронная подпись. Для доступа к вирутальным рабочим станциям сотрудники получают персональные ноутбуки, с которыми удобно работать как дома, так и из любой локации офиса. Обновляется программное обеспечение для дистанционной командной работы и общения сотрудников.

Проект Future of Work охватывает более 5,5 тысяч из почти 9 тысяч сотрудников банка в 10 офисах в Москве, Омске, Ярославле и Коломне. Пилот был запущен в сентябре 2020 года, завершить комплексный переход на новый формат работы банк планирует к 2022 году.