Мужчина и женщина едва не задохнулись на пожаре в 9-этажном доме в Перми

В квартире на 5 этаже загорелись домашние вещи. Фото: Василий Вахрин

В Перми сегодня, 5 марта, около часа ночи случился пожар в 9-этажном доме по улице Яблочкова, 23 б. В квартире на 5 этаже загорелись домашние вещи.

В это время хозяева квартиры уже спали. Пожарным пришлось эвакуировать 55-летнюю женщину и 34-летнего мужчину в спецсредствах, спасая от дыма. Еще четверых жителей с квартир выше вывели на улицу пожарные, еще 12 вышли самостоятельно. Пожар был потушен, жильцов квартиры, где произошел пожар госпитализировали.

По информации источника, возможной причиной пожара стала неосторожность при курении.