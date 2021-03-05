С 1 апреля в Перми начнется приемная кампания в школах

Первый звонок в школах прозвенит как обычно - 1 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем скоро начнется основной этап приема в пермские школы первоклашек. Он будет проходить с 1 апреля по 30 июня.

- В школах будут принимать заявления от родителей детей, которые проживают на закрепленной территории или имеют преимущественное право на внеочередной и первоочередной прием, - объяснили в городском департаменте образования. - Напомним, что с прошлого года таким правом пользуются братья и сестры учащихся.

Где можно узнать, за какой школой закреплен тот или иной дом?

- Это можно сделать на едином портале «Пермское образование» или в районном отделе образования, - сообщили в департаменте. - А 15 марта такая информация появится и на официальных сайтах школ.

Заявление на прием в школу можно подать непосредственно в образовательной организации либо отправить на электронную почту школы. Можно воспользоваться и обычной почтой, но тогда в конверт нужно вложить копии документов. Подать заявление можно и через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Второй этап приема в пермские школы начнется 6 июля и продлится до 5 сентября - будут принимать детей на свободные места в порядке очередности. Всего в Перми 101 муниципальная школа и 7 частных учебных заведений. В этом году впервые в них пойдут 15 тысяч первоклашек.