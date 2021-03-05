В Пермском крае мужчина сломал падчерице руку и ногу

При задержании мужчина оказал неповиновение сотрудникам полиции. Фото: Василий Вахрин

В Очере задержали 39-летнего местного жителя. Его обвиняют по статьям: «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» и «Угроза убийством».

На него пожаловалась полицейским тетя 9-летней девочки. Она рассказала, что у племянницы сломана нога, но непонятно, как она получила перелом. Женщина просила разобраться.

Мать девочки и другие члены многодетной семьи путались в показаниях, одни говорили, что она упала с лестницы, другие, что танцевала и неловко упала.

Семья создавала впечатление неблагополучной, отчим не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и злоупотребляет спиртными напитками.

Узнать истинную причину случившегося с девочкой помогла классный руководитель ребенка, она разговорила ее. Ребенок рассказал, что ногу ей сломал пьяный отчим, а в мае он сломал ей руку. Мужчина бил мать девочки и угрожал убийством в присутствии детей. Она терпела и покрывала его.

- При задержании мужчина оказал неповиновение сотрудникам полиции, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.