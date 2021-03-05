В Перми на должность главы города заявились 13 человек

Мэром Перми хотят стать 13 жителей города. Фото: Василий Вахрин

В Перми завершился прием заявок на участие в конкурсе на должность главы города. Заявки подали 13 человек. Далее работу продолжит конкурсная комиссия, заседание которой состоится 12 марта в 14.00. Выбирать его кандидатуру будут 18 марта.

Заявки принимались с 2 февраля по 4 марта. Опубликован список претендентов:

Сторожев Геннадий Алексеевич

Золотарев Андрей Викторович

Ухов Сергей Анатольевич

Григоренко Александр Викторович

Синявский Александр Викторович

Широкова Галина Ивановна

Рожков Евгений Викторович

Ковин Виталий Сергеевич

Гуляева Александра Анатольевна

Хайруллин Эдуард Азатович

Галицкий Денис Григорьевич

Дёмкин Алексей Николаевич

Дмитренко Дмитрий Анатольевич.