Синоптики рассказали, сколько еще будут идти снегопады в Пермском крае

Снег в ближайшие дни не прекратится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае уже несколько дней идут обильные снегопады, продолжатся они и в ближайшие дни.

По информации синоптиков, 5 марта ожидается облачная погода с прояснениями, ночью снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью и днем –10,–5º, ночью при прояснениях –18,–13º. Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.

6 марта облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью –18,–13º, днем –9,–4º.

7 марта ночью придет похолодание, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –22,–17º, на крайнем севере до –28º, днем –12,7º.