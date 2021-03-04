Работа филиала «Азот» с ветеранской организацией отмечена в Государственной Думе

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» принял участие в II Всероссийском совещании Председателей Советов ветеранов предприятий на тему: «Организация поддержки предприятий и организаций во время коронавирусной инфекции: «Волонтеры и помощь предприятий – ветеранам». Организатором совещания выступает Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, и Союз наставников по повышению производительности труда.

Цель Всероссийского совещания – сбор, систематизация и тиражирование лучших практик по организации совместной работы руководства, Совета ветеранов, профкома, молодежной организации предприятия по выстраиванию процесса привлечения ресурсов предприятия и его работников. Мероприятие проходило в режиме online. Участие в нем приняли представители таких компаний как ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «Татнефть», ПАО «Норникель» и др. Всего на участие в совещании заявилось около 700 человек. Но право рассказать о своей работе было предоставлено лишь 22-ум участникам, председателям Советов ветеранов, деятельность которых может стать примером для других.

Филиал «Азот» представляла председатель Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Азот» в г.Березники Татьяна Шеломова. Татьяна Гершовна рассказала о работе организации, подчеркнув, что вся деятельность строится в тесном взаимодействии с предприятием, его молодежной организацией. В период пандемии большую поддержку ветеранам оказало руководство «Азота». Волонтеры, члены молодежной организации «Лига лидеров», организовали штаб, прошли онлайн обучение, получили сертификаты и оказывали помощь ветеранам филиала в покупке лекарств, продуктов, оформлении документов и т.д. К сожалению, массовые мероприятия в юбилейном году были отменены в связи с эпидемиологической ситуацией. Однако все ветераны – азотчики не остались без поздравлений и подарков. Была организована выдача памятных медалей и сертификатов от филиала участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Ко Дню Победы дети войны получили памятные знаки «75 лет Победы» и продуктовые наборы. Всего поздравили 450 пожилых людей.

Летом ветеранская организация приняла участие в онлайн-конкурсах «Радуга талантов», «Лучший дачный участок». В городском военно-спортивном слете «Наследники Победы» представители Совета ветеранов «Азота» стали единственными участниками среди ветеранских организаций города.

Выделяемые заводом средства на деятельность Совета ветеранов позволяют, в том числе, оплачивать доставку 2000 экземпляров корпоративной газеты «Азотчик» членам совета ветеранов. Особое значение такая коммуникация имела в прошлом году и в настоящее время – в газете представлена вся необходимая информация по ситуации с COVID-19, на профилактику заболевания завод выделил 45 миллионов рублей. Ветераны информированы о том, как сделать прививку от коронавирусной инфекции, также в «Азотчике» регулярно выходят статьи с советами врачей.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ» по персоналу:

– В компании «УРАЛХИМ» ветеранам всегда уделяется особое внимание. В 2020 году на реализацию деятельности Совета было выделено более 16 млн рублей. Организация ветеранов «Азота» одна из старейших в городе – ей 65 лет. На учете состоит 2300 человек, из них участников Великой Отечественной войны 2 человека, 39 тружеников тыла. Наши ветераны всегда активны и позитивно настроены, не пропускают ни одного корпоративного мероприятия. И мы рады, что наш пример сотрудничества предприятия и Совета ветеранов стал интересен и замечен на федеральном уровне.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место – по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.