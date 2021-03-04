Дягилевский фестиваль - 2021 состоится в Перми в июне

Фото: Андрей Чунтомов

Дирекция Международного Дягилевского фестиваля объявила, что фестиваль в 2021 году состоится в традиционном формате. Фестиваль откроется в Перми 10 июня и продлится 11 дней. Он пройдет под художественным руководством Теодора Курентзиса. Программа будет объявлена позже.

Помимо основных событий Дягилевский фестиваль будет включать образовательную программу для студентов музыкальных специальностей высших учебных заведений. Будет работать Фестивальный клуб.

Напомним. в 2020 году Международный Дягилевский фестиваль был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией.