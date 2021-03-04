«Приходите ко мне, как к живой!» В Пермь доставили ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Фото: Пермская епархия.

В Пермь привезли ковчег с частицей мощей Матроны Московской.

- Его доставили по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в храм Всех Святых на улице Тихой, 23, - сообщили в пермской епархии. – Ковчежец с частицей мощей блаженной старицы будет пребывать в храме до 9 мая. Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 7.00 до 19.00.

Есть такая традиция - приносить к мощам Матроны Московской цветы, их освящают и отдают прихожанам, чтобы они напоминали о поклонении перед мощами этой святой. Этот обычай связан с тем, что святая блаженная при жизни очень любила полевые ромашки. Причем, обычно приносят нечетное количество цветов, в память о том, что святая Матрона Московская просила всегда приходить к ней, как к живой.

- Вообще-то к святым можно обращаться с любыми просьбами, - объяснили в епархии. - К блаженной Матроне Московской часто обращаются с просьбой о помощи в разрешении каких-то житейских проблем – просят помочь с работой, с жильем, с обретением мира в семье, с зачатием долгожданного ребенка.